Londra Atp Finals, Zverev batte Schwartzman La seconda giornata del gruppo A

Alexander Zverev batte Diego Schwartzman nel match inaugurale della seconda giornata del gruppo A delle Atp Finals (veloce indoor, montepremi 5.700.000 dollari) in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra.Il 23enne tedesco, numero 7 del mondo, supera il 28enne argentino, numero 9 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 in due ore e 11 minuti.Stasera alle 21 in campo il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic opposto al russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking Atp.