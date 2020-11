Londra Atp Finals, esordio vincente per Djokovic: battuto Schwartzman Nei due incontri di ieri, Nadal ha battuto Rublev e Thiem vincente su Tsitsipas

Esordio vincente per Novak Djokovic nel primo match del Gruppo A delle Atp Finals in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in due set l'argentino Diego Schwartzman, numero 9 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un'ora e 19 minuti di gioco. Stasera, sempre per il Gruppo A, la seconda sfida della giornata, che vede opposti il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.Ieri, Dominic Thiem ha vinto il primo incontro nella sfida che ha aperto le Atp Finals sul cemento della O2 Arena. L'austriaco ha battuto il campione uscente (contro il quale aveva giocato la finale lo scorso anno), il greco Stefanos Tsitsipas 7-6, 4-6, 6-3 dopo due ore e 18 minuti di gioco.Esordio positivo anche per il numero 2 del ranking Rafael Nadal, che ha battuto per 6-3 6-4 il russo Andrey Rublev.