Londra Atp Finals: vince Medvedev, sconfitto Thiem in tre set Dal prossimo anno l'appuntamento con il torneo è a Torino

Il russo dopo la finale vincente (Ansa)

Condividi

Daniil Medvedev ha vinto oggi, alla "O2 Arena" di Londra, le Atp Finals.Il tennista russo, al suo primo successo nella competizione, ha battuto in finale l'austriaco Dominic Thiem col punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-4. Anche ieri, in semifinale, Medvedev aveva perso il primo set, prima di avere la meglio su Rafael Nadal.Il russo, che ha sconfitto nel torneo londinese i numeri 1, 2 e 3 del mondo, succede al greco Stefanos Tsitsipas, che aveva battuto nel 2019 in finale ancora Thiem.Al primo posto dell'albo d'oro lo svizzero Federer con 6 vittorie, davanti a Djokovic, Lendl e Sampras a quota 5.Dal prossimo anno, sino al 2025, le Finals del circuito internazionale andranno in scena a Torino.