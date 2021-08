Il presidente Usa: "Colpiremo con forza" Attacco Isis a Kabul, 90 morti. Biden in lacrime: la pagherete

Joe Biden (AP Photo/Evan Vucci)

L'Isis ha rivendicato, che ha causato almeno 90 morti e circa 160 feriti.È salito a 13 il numero dei militari americani morti nell'attentato dopo l'aggravarsi delle condizioni di uno dei 19 feriti. Lo riferisce il Pentagono.Risponderemo "con forza e precisione" in Afghanistan, ha detto. Il presidente Usa in lacrime ieri nel suo discorso tv: "Ve la faremo pagare: siamo pronti a inviare altre truppe se necessario e l'evacuazione va avanti", ha assicurato.Con i voli delle ultime 24 ore è stato superato il muro delle 100mila persone evacuate da Kabul dal 14 agosto, in uno dei ponti aerei più grandi della storia. Lo riferisce la Casa Bianca, ricordando che dal giorno dell'entrata dei talebani nella capitale afghana sono state portate via 100.100 persone."Non è giorno per la politica". Questo il commento della Casa Bianca alle richieste di dimissioni da presidente di Joe Biden lanciate dal suo predecessore,. "Questo è il giorno in cui dodici militari americani sono rimasti uccisi - ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki - non è giorno per la politica e noi ci aspettiamo che ogni americano, eletto o no, stia al nostro fianco nel compito di trovare e colpire gli assassini, ovunque essi vivano. E per onorare la memoria dei nostri militari. Questo è il significato di questa giornata".La Casa Bianca ha chiarito le parole di Joe Biden riguardo quel "verremo a prendervi e ve la faremo pagare". La portavoce ha spiegato che non si tratta d'inviare di nuovo migliaia di soldati. "Ciò di cui stiamo parlando - ha spiegato- è vendicare quelle morti provocate dai terroristi. Non parliamo di mandare decine di migliaia di soldati di nuovo in Afghanistan per una guerra senza fine che abbiamo combattuto per vent'anni". La portavoce ha inoltre ribadito che Biden "non ha mai considerato di cambiare la scadenza del 31 agosto". "Il presidente - ha aggiunto - ha dato ascolto al consiglio dei comandanti, che continuano a ritenere essenziale andare via entro la scadenza. Questo è il loro consiglio"."Condanno questo orrendo, vile attacco contro persone inermi che cercano la libertà . Ringrazio tutti gli italiani che si prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afghani". Lo dichiara il presidente del Consiglio"Coraggiosi soldati statunitensi sono stati uccisi e feriti oggi all'aeroporto di Kabul offrendo l'estremo sacrificio salvando vite. Le mie più sentite condoglianze alle loro famiglie e al segretario della Difesa Usa Austin. L'Italia sta saldamente con gli Stati Uniti d'America". Lo scrive su Twitter il ministro della DifesaArriveranno all'Interporto di Avezzano (L'Aquila) 300 profughi dall'Afghanistan dei complessivi 1200 profughi previsti in Abruzzo. Ad annunciarlo è il Comune marsicano pronto ad assistere e trattare con la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, sul piano sanitario, le famiglie in arrivo.Il governo australiano ha terminato le operazioni di evacuazione in Afghanistan, spiegando che le sue truppe hanno lasciato il Paese prima del doppio attacco avvenuto ieri all'aeroporto di Kabul. "Posso confermare che non molto tempo prima dell'attacco le truppe australiane e il resto del nostro personale erano in marcia e fuori da Kabul", ha annunciato il ministro della Difesa. L'Australia ha evacuato un totale di 4.000 persone su 29 voli delle forze armate del Paese da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale afghana a metà agosto, ha confermato il ministro.Durante un'intervista alla Cnn, il capo del Governo albanese ha affermato che la Costituzione afferma chiaramente che "la casa albanese appartiene a Dio e all'ospite", sottolineando che chiunque volesse ha la possibilità di residenza permanente.ha confermato che in Albania arriveranno 4mila afgani.