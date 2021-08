Il presidente Usa: "Colpiremo con forza" Attacco Isis a Kabul, oltre 90 morti. Biden in lacrime: la pagherete

Joe Biden (AP Photo/Evan Vucci)

L'Isis ha rivendicato, che ha causato secondo ilalmeno 103 morti, 90 civili afgani e 13 militari americani. Secondo il Pentagono si contano anche 18 feriti tra le forze americane. L'Ansa riporta invece 90 vittime e circa 160 feriti. Un funzionario del ministero della Salute pubblica afgano ha detto alla Cnn che il bilancio è di oltre 90 morti.Le due esplosioni che hanno colpito l'aeroporto della capitale afgana dove sono in corso le ultime frenetiche ore di evacuazioni, prima della scadenza del 31 agosto, sono state seguite da spari di uomini armati.Risponderemo "con forza e precisione" in Afghanistan, ha detto. Il presidente Usa in lacrime ieri nel suo discorso tv: "Ve la faremo pagare: siamo pronti a inviare altre truppe se necessario e l'evacuazione va avanti", ha assicurato.Con i voli delle ultime 24 ore è stato superato il muro delle 100mila persone evacuate da Kabul dal 14 agosto, in uno dei ponti aerei più grandi della storia. Lo riferisce la Casa Bianca, ricordando che dal giorno dell'entrata dei talebani nella capitale afghana sono state portate via 100.100 persone."Non è giorno per la politica". Questo il commento della Casa Bianca alle richieste di dimissioni da presidente di Joe Biden lanciate dal suo predecessore,. "Questo è il giorno in cui dodici militari americani sono rimasti uccisi - ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki - non è giorno per la politica e noi ci aspettiamo che ogni americano, eletto o no, stia al nostro fianco nel compito di trovare e colpire gli assassini, ovunque essi vivano. E per onorare la memoria dei nostri militari. Questo è il significato di questa giornata".La Casa Bianca ha chiarito le parole di Joe Biden riguardo quel "verremo a prendervi e ve la faremo pagare". La portavoce ha spiegato che non si tratta d'inviare di nuovo migliaia di soldati. "Ciò di cui stiamo parlando - ha spiegato- è vendicare quelle morti provocate dai terroristi. Non parliamo di mandare decine di migliaia di soldati di nuovo in Afghanistan per una guerra senza fine che abbiamo combattuto per vent'anni". La portavoce ha inoltre ribadito che Biden "non ha mai considerato di cambiare la scadenza del 31 agosto". "Il presidente - ha aggiunto - ha dato ascolto al consiglio dei comandanti, che continuano a ritenere essenziale andare via entro la scadenza. Questo è il loro consiglio"."Condanno questo orrendo, vile attacco contro persone inermi che cercano la libertà . Ringrazio tutti gli italiani che si prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afghani". Lo dichiara il presidente del Consiglio"Coraggiosi soldati statunitensi sono stati uccisi e feriti oggi all'aeroporto di Kabul offrendo l'estremo sacrificio salvando vite. Le mie più sentite condoglianze alle loro famiglie e al segretario della Difesa Usa Austin. L'Italia sta saldamente con gli Stati Uniti d'America". Lo scrive su Twitter il ministro della DifesaUn velivolo dell'Aeronautica Militare KC767 proveniente da Kabul è atterrato alle 06.27 italiane a Fiumicino con a bordo 106 persone. Lo rende noto la Difesa.Dopo due settimane bloccati a Kabul, prima nascosti in un villaggio e poi in aeroporto, Loqman Niazai e Ramazan Ahmadzai, con le loro famiglie, sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Roma. I due afghani sono partiti da Cremona, dove vivono da anni, per riportare in Italia moglie e figli proprio al principio dell'avanzata talebana e da quella intrappolati nel paese d'origine. Alla fine sono riusciti a salire su un volo per il Qatar, per arrivare a Roma: "Ce l'abbiamo fatta, ora, possiamo continuare a sperare nel futuro", le prime dichiarazioni dei due trentenni, raggiunti da La Provincia di Cremona.La Gran Bretagna è entrata nell'ultima fase dell'operazione di evacuazione e nessun altro verrà convocato all'aeroporto per lasciare il Paese, ha reso noto il ministro della Difesa."È un profondo dispiacere che non riusciremo a evacuare tutti in questa fase", ha detto Wallace a Sky News aggiungendo che la missione è nelle sue "ore" conclusive dopo la chiusura del centro di smistamento dell Baron Hotel, nei pressi dell'aeroporto di Kabul "alle 4:30 di stamattina, ora di Londra", e alla stessa ora "sono stati chiusi gli ingressi all'Abbey Gate". "Gestiremo le persone che abbiamo portato con noi, i circa 1.000 all'aeroporto e cercheremo un modo di continuare a trovare le persone tra la folla dove possiamo, ma la parte generale della selezione è chiusa adesso ed è questione di ore".Il governo australiano ha terminato le operazioni di evacuazione in Afghanistan, spiegando che le sue truppe hanno lasciato il Paese prima del doppio attacco avvenuto ieri all'aeroporto di Kabul. "Posso confermare che non molto tempo prima dell'attacco le truppe australiane e il resto del nostro personale erano in marcia e fuori da Kabul", ha annunciato il ministro della Difesa. L'Australia ha evacuato un totale di 4.000 persone su 29 voli delle forze armate del Paese da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale afghana a metà agosto, ha confermato il ministro.Durante un'intervista alla Cnn, il capo del Governo albanese ha affermato che la Costituzione afferma chiaramente che "la casa albanese appartiene a Dio e all'ospite", sottolineando che chiunque volesse ha la possibilità di residenza permanente.ha confermato che in Albania arriveranno 4mila afgani.Il portavoce dei talebaniha smentito che il gruppo abbia subito perdite nell'attacco di ieri all'aeroporto di Kabul. Parlando alla Bbc ha dichiarato: "Non abbiamo subito perdite. L'incidente è avvenuto in una zona che è controllata dalle forze americane". Una dichiarazione che contraddice quanto riportato da Reuters citando una fonte telabana che parlava di 28 membri del movimento ucciso nel doppio attentato rivendicato dall'Isis.