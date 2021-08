Sanità di nuovo nel mirino Attacco hacker, Agenzia sanità Toscana: "Distrutti dati epidemiologici", ma erano già stati salvati Nessun dato rubato, quelli colpiti recuperabili da backup

Condividi

Un attacco hacker ai server dell'Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana ha causato la distruzione di numerosi dati epidemiologico-statistici, ma i tecnici sono al lavoro per il loro recupero da backup, dove erano stati salvati.Secondo quanto si spiega da fonti della Regione, nessun dato è stato rubato e l'attacco non ha riguardato dati sensibili sanitari personali poiché l'Ars non li tratta nelle sue attività di studio.L'attacco risalirebbe a circa due giorni fa e sta rallentando il lavoro degli operatori dell'Ars. Prevista una denuncia alla polizia postale.