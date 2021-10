Attacco hacker al sito della Siae, sottratti 60 gigabyte di dati: chiesto un riscatto in Bitcoin La Società italiana degli autori e degli editori ha informato dell'attacco la polizia postale e il Garante della privacy

Attacco haker alla Siae. Sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili relativi agli artisti iscritti alla Società che sono finiti nel dark web ed è anche stato chiesto un riscatto in bitcoin che, la Siae non ha intenzione di pagare perché non c'è alcuna garanzia che la diffusione dei dati venga bloccata. La Siae ha fatto segnalazione al Garante della Privacy e una denuncia alla polizia postale che sta indagando.La Società italiana degli autori e degli editori sta facendo le verifiche per quantificare l'entità del danno.Si tratta di un attacco ransomware, un databreach (fuga e pubblicazione di dati) che riguarda circa 60 gigabyte di dati degli iscritti.Tra i dati pubblicati nel dark web, da quanto ha potuto verificare AGI, ci sono numerosi documenti di identità degli iscritti, contratti tra artisti e società, riconoscimenti di opere, iban e dati sensibili degli associati.