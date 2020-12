Il ricordo Attentato a Strasburgo 2018, Conte ricorda Megalizzi e gli dedica il Next Generation Eu L'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018 è una strage di innocenti avvenuto nella zona del Christkindelsmärik, lo storico mercatino natalizio cittadino. Un uomo ha sparato contro diverse persone uccidendone 5, tra cui Antonio Megalizzi, e ferendone altre undici

"Oggi ricorre l'anniversario dell'attentato: l'11 dicembre 2018 a Strasburgo un giovane italiano Antonio Megalizzi fu colpito e pochi giorni dopo morì. Il programma Next Generation Eu ci fa ben sperare, offre una sfida di grande responsabilità e dalle enormi potenzialità, questo programma e' dedicato proprio a giovani come lui, anche se lui non c'è più". Così il premierdurante la conferenza stampa da Bruxelles.Al premier italiano si unisce il vicepresidente di Forza Italia,: "In memoria di Antonio Megalizzi e di tutte le vittime dell'attentato di Strasburgo del 11 dicembre 2018, continuiamo a batterci per fermare il terrorismo islamico. La pace e i valori europei trionferanno contro i nemici della libertà e della democrazia".Laè in onda sulle emittenti del circuito RadUni, l'Associazione degli Operatori e dei Media Universitari Italiani, a reti unificate. 24 ore con i lavori firmati dal giornalista di Europhonica Antonio Megalizzi, vittima dell'attentato avvenuto a Strasburgo l'11 dicembre 2018. "L'intento della maratona "Non Fermiamo Questa Voce" è quello di mantenere vivido il ricordo, le passioni e i pensieri di Antonio, in collaborazione con Europhonica e Fondazione An onio Megalizzi", per maggiori informazioni