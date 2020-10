Ministro dell'Interno e capo della Polizia Attentatore Nizza sbarcato a Lampedusa, il Copasir sentirà Lamorgese e Gabrielli L'audizione da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica verterà sul passaggio in Italia del killer tunisino e sugli scontri di piazza durante le proteste contro le misure anti-Covid

Condividi

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ascolterà nei prossimi giorni il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della Polizia Franco Gabrielli.L'audizione, sottolinea il presidente del Copasir Raffaele Volpi, sarà dedicata "alla vicenda del cittadino tunisino che, transitato dall'Italia, ha poi compiuto il sanguinoso attentato in Francia" e sugli scontri di piazza che si sono verificate in diverse città italiane durante le proteste contro il Dpcm