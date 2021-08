Mercati Attesa della Fed, borse deboli

di Paolo Gila Borse europee deboli, con gli investitori che restano alla finestra in attesa dell'avvio del simposio di Jackson Hole, in Wyoming, dove la Federal Reserve farà il punto sulla situazione attuale e potrebbe definire i dettagli dell'avvio della riduzione degli acquisti (il "tapering") entro o oltre la fine dell'anno. Francoforte cede lo 0,53%, debole Londra, che registra una flessione dello 0,43%, si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,37%. A Milano il Ftse Mib arretra dello 0,55%.Stabile il cambio Euro / Dollaro USA a 1,176. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.784,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio con il WTI che continua gli scambi a 67,57 dollari per barile, in calo dell'1,16%.Stabile anche lo spread, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.