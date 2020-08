Aumentano i contagi ma la borsa vede rosa

di Marzio Quaglino Venerdì l’ennesimo record a Wall Street e oggi, in avvio di settimana, borse asiatiche in rialzo. Il numero dei nuovi contagi da Covid non sembra preoccupare più di tanto. I mercati guardano agli sforzi per combattere il virus e continuano a contare sulle generose iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali. Così anche in Europa partenza in rialzo. Milano riscatta quasi per intero il -1,66% accumulato la scorsa settimana con un progresso dell’1,22%. Attorno al punto e mezzo percentuale è invece il progresso di Londra, Francoforte e Parigi. In Piazza Affari il titolo migliore è il tecnologico St Microelectronics sulla scia della crescita azionaria di tutto il settore.Sul versante dei cambi da segnalare il ritorno dell’Euro sopra quota 1,18 sul Dollaro. Il cambio si avvicina nuovamente vicino ai livelli massimi di maggio 2018.