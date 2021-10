Lussemburgo Aumento prezzi energia, von der Leyen: "Allo studio la gestione dello stock delle riserve Ue" La presidente della Commissione Ue: "I prezzi dell'elettricità sono alti a causa dei prezzi alti del gas, valutare la possibilità di disaccoppiare questi due elementi"

Condividi

Per fare fronte all'aumento dei prezzi dell'energia "discuteremo nel breve termine in seno al Consiglio europeo, non solo questa sera, ma anche al Consiglio formale che si terrà fra due settimane, di come gestire lo stock delle riserve strategiche e guarderemo tutta la composizione dei prezzi del mercato dell'elettricità". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen."I prezzi dell'elettricità sono alti a causa dei prezzi alti del gas. Dobbiamo valutare la possibilità di disaccoppiare questi due elementi perché abbiamo un'energia più economica, ad esempio le rinnovabili", ha aggiunto la leader dell'esecutivo Ue."E' molto importante per le persone sapere che abbiamo i prezzi dell'energia alti a causa dell'aumento drastico del prezzo del gas. Mentre il prezzo delle rinnovabili è stato stabile e negli anni è calato. C'è una secondo componente importante: le rinnovabili sono domestiche, indipendenti. Per il gas dipendiamo per il 90% dalle importazioni, il 97% del petrolio è importato in Ue. Siamo quindi molto dipendenti dai fornitori", ha spiegato von der Leyen.La ragione dell'aumento del prezzo del gas è dettata dall'aumento della domanda globale a causa della ripresa ma le forniture non sta aumentando allo stesso modo. Siamo molto grati che la Norvegia stia aumentando la sua produzione ma non sta facendo lo stesso la Russia, ad esempio", ha aggiunto."Per il medio e lungo termine è molto chiaro che dobbiamo investire nel Green deal europeo, nell'energie rinnovabili: è la nostra produzione, siamo indipendenti, sono stabili nel prezzo e buoni per il futuro", ha insistito von der Leyen.