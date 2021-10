Vienna Austria: sulla scia dell'inchiesta per corruzione Kurz convocato dal presidente Van der Bellen Ieri mattina la procura anti-corruzione si è presentata alla cancelleria per acquisire documenti e supporti informatici

Condividi

Il cancellerie austriaco Sebastian Kurz, al centro di un'inchiesta dalla procura anti-corruzione, alle ore 16 sarà ricevuto dal presidente Alexander Van der Bellen. Prima dell'incontro è previsto uno statement del capo del governo. Il suo vice, il verde Werner Kogler, nel primo pomeriggio si è già confrontato con Van der Bellen sulla "difficile situazione nella quale attualmente si trova il paese".

"Ora - ha aggiunto - servono stabilità e trasparenza".In una nota i Verdi hanno messo in discussione la "capacità di azione" del cancelliere, alla luce dell'inchiesta su sondaggi e inserzioni pagati dalla mano pubblica.

Dopo giorni di voci insistenti su un'imminente 'visita' degli inquirenti negli uffici del cancelliere austriaco, ieri mattina a Vienna la procura anti-corruzione si è effettivamente presentata alla cancelleria in piazza Ballhaus per acquisire documenti e supporti informatici dei più stretti collaboratori di Kurz, leader del partito popolare Oevp. L'inchiesta per peculato, concussione e concorso in corruzione riguarda presunte irregolarità nell'ambito di sondaggi e inserzioni commissionati a vantaggio del partito, pagati con i soldi pubblici.