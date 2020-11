Chiuse le moschee legate al radicalismo Austria. Sei arresti per l'attentato di lunedì a Vienna Il sospetto è che in qualche modo facciano parte del gruppo legato all'Isis

Delle 16 persone fermate per l’attentato a Vienna di lunedì scorso, 6 sono state arrestate. Lo riferisce l'agenzia austriaca Apa. Gli uomini sono sospettati di aver contribuito all'attacco o comunque, di aver preso parte all'organizzazione di un gruppo terroristico criminale.Per altri otto sospetti è stata richiesta la custodia cautelare. Le indagini proseguono non solo in Austria ma anche in altri Paesi.Sempre l’agenzia di stampa Apa riferisce che il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer e la ministra della Cultura Susanne Raab hanno annunciato la chiusura delle moschee legate all'Islam radicale. Una decisione dopo un vertice di crisi con il presidente delle comunità islamiche austriache, Vural. Verranno sciolte le associazioni e verrà revocato lo status giuridico.