Lo anticipa il quotidiano Der Standard Media austriaci: stop al turismo invernale in Austria durante il periodo natalizio

Il governo austriaco domani annuncerà lo stop al turismo invernale durante il periodo natalizio. Gli impianti di risalita saranno in funzione per i residenti, ma i ristoranti e alberghi resteranno chiusi. Lo anticipa il quotidiano viennese Der Standard.In Austria le funivie sono considerati mezzi di trasporto e la concessione impone la messa in funzione.L'Austria ha avviato la sua campagna di test di massa partendo dalla cittadina di Annaberg-Lungoetz, nei pressi di Salisburgo, prima che il programma venga esteso a tutto il Paese alla fine di questa settimana.Il governo ha ordinato 10 milioni di test rapidi, che dovrebbero coprire in due fasi una percentuale significativa dei circa 9 milioni di austriaci. La prima fase avrà inizio venerdì a Vienna e nelle province del Tirolo e di Vorarlberg.Il cancelliere Sebastian Kurz ha invitato la popolazione ad aderire volontariamente al programma di test, sostenendo che l'accertamento dei casi di contagio da coronavirus potrà consentire l'allentamento delle misure di lockdown. La campagna di test austriaca ricalca, nelle sue modalità , campagne simili già effettuate in Slovacchia e nel Nord dell'italia.