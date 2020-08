Domani si fermerà il personale tecnico e amministrativo Autostrade: oggi sciopero nazionale dei casellanti Alla base della protesta il ricorso eccessivo alla cassa integrazione, anche durante il lockdown e il cambio dei turni di lavoro



È iniziato alle 2 di questa notte lo sciopero dei casellanti sulle autostrade. Le 4 ore di stop sono partite dalle 2 alle 6 del mattino, per proseguire dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22.A proclamare lo sciopero i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica.Alla base della protesta, spiegano i sindacati, il ricorso eccessivo alla cassa integrazione anche dopo il lockdown, le modifiche unilaterali agli orari e ai turni rispetto alle previsioni del contratto di lavoro nazionale, che in alcune concessioni hanno avuto conseguenze per al servizio agli utenti per il mancato rispetto delle norme del Ministero dei trasporti sui presidi minimi dei caselli.Una situazione, sostengono sempre i sindacati, che si è aggravata durante la pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi, dall’incertezza delle assegnazioni per le concessioni scadute e dalla situazione di Autostrade per l’Italia, ancora da chiarire.Domani, lunedì 10, come annunciato, ad incrociare le braccia il personale tecnico amministrativi, compresi gli addetti ai servizi commerciali. Si fermeranno per 4 ore alla fine del turno