Mercati Avvio debole per i mercati europei. Borse asiatiche in ordine sparso

Condividi

di Chiara Rancati Avvio debole per i mercati europei dopo la buona chiusura di venerdì. A Milano indice Ftse Mib a +0,04%; Parigi sulla parità, appena sotto Londra e Francoforte.Mentre si muovono in ordine sparso le Borse asiatiche. Tokyo chiude in calo dello 0,35%, dopo la pubblicazione di un indicatore sintetico sullo stato dell'economia che ha fatto segnare il terzo calo consecutivo. In moderato rialzo invece le Borse della Cina continentale, sull'onda dei dati della bilancia commerciale di ottobre diffuse ieri: export in aumento più del previsto, importazioni in crescita ma inferiori alle attese, sintomo di una domanda interna ancora debole.Sul fronte delle materie prime, risale il prezzo del petrolio, con il brent che torna sopra quota 83,5 dollari al barile. Effetto, tra le altre cose, dell'aumento di prezzo per i compratori asiatici annunciato ieri dal colosso Saudi Aramco, che secondo gli operatori prova che la domanda resta forte.