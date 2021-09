Mercati Avvio debole per i mercati europei. Borse cinesi in frenata, vola Tokyo

Condividi

di Chiara Rancati Apertura debole per le Borse europee. Milano in lieve calo a -0,06%; negativa anche Parigi, Francoforte appena sopra la parità.L'attenzione degli operatori è però puntata sul pomeriggio, quando usciranno i dati aggiornati sull'occupazione negli Stati Uniti. Perché proprio da questo dato, aveva precisato dal simposio di Jackson Hole il presidente della Federal Reserve Powell, dipende il futuro della politica monetaria americana: solo se resterà 'solido', aveva detto, si partirà con la riduzione dello stimolo.Giornata a due velocità per le Borse asiatiche. Frenano Hong Kong e le Borse cinesi, perché la ripresa in Cina dà segnali chiari di rallentamento e la Banca centrale ancora non si è mossa per fornire ulteriore stimolo, mentre vola Tokyo. Che ha chiuso in rialzo di oltre 2 punti percentuali dopo la notizia - per ora solo ufficiosa, anche se proveniente da fonti molto vicine al governo - che il Premier Yoshihide Suga, la cui popolarità è ai minimi storici, sarebbe pronto a fare un passo indietro, rinunciando alla leadership del suo partito e soprattutto a correre per un nuovo mandato nelle elezioni previste in autunno.Sui mercati valutari, il dollaro scende ai minimi da inizio agosto nei confronti di tutte le altre principali valute. Un euro vale al momento 1,1875 dollari.