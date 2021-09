Avvio in rialzo per le borse europee

di Sabrina Manfroi Avvio in lieve rialzo per le borse eruopee, sulla scia delle piazze asiatiche, dopo la decisione della Bce di avviare una riduzione degli stimoli monetari legati all'emergenza sanitaria. Lo spread apre a 103 punti base dopo la discesa di ieri, il rendimento e' allo 0,67%. Milano e Londra salgono dello 0,20%, Francoforte 0,10%, Parigi +0,35%. Atteso in mattinata il dato sulla produzione industriale in Italia a luglio. Sugli scudi il greggio, col Brent sopra i 72 dollari al barile. Sale anche l'oro sopra i 1800 dollari l'oncia.