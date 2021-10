Mercati Avvio negativo per i mercati europei, borse asiatiche in rosso su timori inflazione

di Chiara Rancati Partono in lieve calo le Borse europee. Milano a -0,16%, sugli stessi livelli Francoforte e Parigi.Mentre è una giornata negativa per i mercati asiatici. Resiste Tokyo, che ha chiuso in calo dello 0,1%, scendono di oltre l'1% gli indici cinesi e Hong Kong, che non si fanno contagiare dal trend positivo che ieri ha portato Wall Street a nuovi livelli record. Effetto delle rinnovate preoccupazioni sull'inflazione, dopo il dato arrivato nella notte dall'Australia, dove a settembre l'indice dei prezzi al consumo è salito del 3%, dato più alto dal 2015, trainato dal costo dei carburanti. Un campanello d'allarme alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della Bce, che domani annuncerà le sue decisioni su tassi d'interesse e politiche di sostegno all'economia.Sul fronte delle materie prime, in netta discesa il prezzo del petrolio: brent appena sopra gli 84 dollari e mezzo al barile, quasi due in meno di ieri, dopo il dato sulle scorte americane che ha indicato un aumento imprevisto, soprattutto per la benzina e gli altri prodotti derivati.