Mercati Avvio poco mosso per i mercati europei. Ripiegano le Borse asiatiche

Condividi

di Chiara Rancati Apertura poco mossa per i mercati europei. Milano a +0,01%, vicine alla parità anche Londra e Francoforte mentre sale di oltre due decimi di punto Parigi, che ieri era stata la peggiore.Mentre dopo un inizio di settimana all'insegna del rialzo oggi ripiegano le Borse asiatiche. Fa eccezione Shanghai, dove pare ancora in atto il processo di aggiustamento delle quotazioni di alcuni titoli che, nel giudizio degli analisti, nei giorni scorsi erano scese troppo in basso rispetto al reale valore delle società.Sui mercati si osserva comunque una minore prudenza da parte degli operatori, e in attesa del meeting sulla politica monetaria di Jackson Hole che comincerà venerdì cala la domanda dei prodotti finanziari ritenuti dei valori rifugio. Come l'oro, che dopo il balzo di lunedì oggi vede il suo prezzo tornare sotto quota 1.800 dollari l'oncia.