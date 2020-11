ITALIA

2020/11/24 14:41

Riunione con i sindaci Azzolina. Dobbiamo fare squadra per riaprire le scuole Domani l’incontro. Al centro come tornare e come mantenere le scuole aperte

​Scuola, Conte: stiamo lavorando per aprire prima di Natale

​Scuola, Conte: stiamo lavorando per aprire prima di Natale Azzolina: "La scuola aperta non è un rischio, lo è la scuola chiusa" Condividi La parola d’ordine del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è “squadra”. Un lavoro comune tra ministero e i sindaci delle città metropolitane, che da sole rappresentano un terzo della

popolazione italiana, oltre 21 milioni di abitanti.



Obbiettivo di questa riunione in video conferenza, discutere e mettere nero su bianco come riaprire le scuole chiuse per contagi Covid, come mantenerle aperte con la didattica in presenza e "preparare il terreno" insieme sperando che l'Rt scenda al livello tale da poter consentire la riapertura degli istituti scolastici; anche se le superiori, viene sottolineato, non potranno riaprire al 100%. La parola d’ordine del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è “squadra”. Un lavoro comune tra ministero e i sindaci delle città metropolitane, che da sole rappresentano un terzo dellapopolazione italiana, oltre 21 milioni di abitanti.Obbiettivo di questa riunione in video conferenza, discutere e mettere nero su bianco come riaprire le scuole chiuse per contagi Covid, come mantenerle aperte con la didattica in presenza e "preparare il terreno" insieme sperando che l'Rt scenda al livello tale da poter consentire la riapertura degli istituti scolastici; anche se le superiori, viene sottolineato, non potranno riaprire al 100%.

Condividi