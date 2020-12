Cerimonia del Natale digitale del ministero Coronavirus, Azzolina: "Riaprire le scuole superiori è un dovere"

"Sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili: abbiamo un dovere come paese, riaprire le scuole superiori. Più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più quell'obiettivo sarà realizzabile. Invito tutti ad abbracciare il mondo della scuola e a proteggere la nostra scuola essendo responsabili". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina partecipando al Natale digitale del Ministero."Negli anni passati il Natale si festeggiava nei corridoi del ministero dell'Istruzione, si guardavano le presentazioni degli alunni, era una grande festa in presenza. Oggi la facciamo online, forse non sarà giocoso, ma anche questo Natale, grazie alle iniziative dei nostri studenti e studentesse, ha un alto valore educativo per il lavoro fatto dai nostri insegnanti", ha detto la ministra dell'Istruzione.Parlando del lavoro degli insegnanti, la ministra ha sottolineato che "lo hanno fatto con la didattica digitale integrata, un modo nuovo di fare didattica dovuto all'emergenza. la parola digitale - ha osservato Azzolina - è la parola dell'anno. Oggi tutti sanno cosa è la didattica digitale integrata. E' nata in un momento di emergenza, ma ha rinnovato tanto il modo di fare didattica e il ministero dell'Istruzione ci ha investito molti soldi: circa 400 milioni di euro per accelerare la transizione al digitale che oramai si era resa necessaria visto il tempo che stavamo vivendo".