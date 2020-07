ITALIA

2020/07/26 20:40

Dramma in hotel Bambina di 11 anni annega in una piscina a Ercolano Non si esclude un malore

Condividi Una bambina di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina in un complesso turistico ad Ercolano (Napoli). La piccola è stata soccorsa dal 118, che ha tentato invano di rianimarla. E' accaduto poco dopo le 19.



Il dramma è accaduto in un hotel, il 'Punta quattro venti'. Secondo quanto si è appreso, alle 19:30 la bimba era intenta a giocare nella piscina davanti ai suoi familiari quando sarebbe annegata. Non si esclude un malore.



Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma e della piscina. Per i primi rilievi sono intervenuti i carabinieri di Torre Annunziata. Indagini estese anche a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nelle strutture aperte al pubblico. Una bambina di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina in un complesso turistico ad Ercolano (Napoli). La piccola è stata soccorsa dal 118, che ha tentato invano di rianimarla. E' accaduto poco dopo le 19.Il dramma è accaduto in un hotel, il 'Punta quattro venti'. Secondo quanto si è appreso, alle 19:30 la bimba era intenta a giocare nella piscina davanti ai suoi familiari quando sarebbe annegata. Non si esclude un malore.Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma e della piscina. Per i primi rilievi sono intervenuti i carabinieri di Torre Annunziata. Indagini estese anche a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nelle strutture aperte al pubblico.

Condividi