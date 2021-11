Nuovi mercati La banca pubblica russa punta sulla finanza islamica Nei call center e nelle filiali, obbligo per i dipendenti di conoscere le lingue tajiko, uzbeco e kirghizo

La più grande banca russa, e inoltre la banca pubblica, Sberbank, punta sulla finanza islamica promuovendo i propri prodotti finanziari in questo campo. Sberbank sta arruolando nei propri call center, ma anche consulenti finanziari nelle filiali, personale con l’obbligo di conoscenza delle lingue tajiko, uzbeco e kirghizo. Nello stesso tempo, la banca ha lanciato una campagna promozionale nei trasporti pubblici russi in queste tre lingue centrasiatiche.Già nel 2015 German Gref, presidente della Sberbank, aveva firmato il primo accordo sulla cooperazione nell’ambito del banking islamico, facendo una valutazione elevata delle prospettive dello sviluppo del finanziamento islamico. Il vice-presidente de Sberbank, Oleg Ganeev, ha precisato che la sua banca intende lanciare progetti pilota nel Caucaso del Nord e in Cecenia. Per ora i prodotti finanziari di Sberbank, in linea con l’economia islamica, si possono acquistare solo in determinate filiali della banca.Negli Emirati Arabi è stato costituito da Sberinvest Middle East Limited lo Sharia Supervisory Board per la selezione dei fornitori dei prodotti finanziari conformi alla legge della sharia. Nell'ambito del sistema finanziario di Sberbank, è già operativa dal 2019 una piattaforma di pagamento per la comunità musulmana, PayZakat, che consente di pagare la tassa (zakat) obbligatoria per i musulmani secondo la Sharia. PayZakat ha persino vinto i Global Islamic Finance Awards (GIFA) il 17 settembre 2021.Secondo il portale russo readovka.news, il 3 novembre 2021, Sberbank Europe AG ha firmato un accordo per la vendita di banche controllate in Bosnia ed Erzegovina (Sberbank BH dd Sarajevo, Sberbank ad Banja Luka), Croazia (Sberbank dd), Ungheria (Sberbank Magyarország Zrt.), Serbia ( Sberbank Srbija ad Beograd) e Slovenia (Sberbank banka dd) con 162 filiali e un totale attivo di 7,33 miliardi 329 milioni di euro. Il portale russo mette in rilievo che la più grande banca pubblica russa si ritira difatti dall’Europa cristiana per puntare sulla finanza islamica. Nello stesso tempo, sul mercato interno russo Sberbank non offre prodotti finanziari ad hoc per ortodossi o per buddisti.