Tennis Barcellona, Sinner batte anche Rublev e vola in semifinale Nel torneo Atp 500 di Barcellona ora se la vedrà con Tsitsipas

Condividi

Jannik Sinner non si ferma e vola in semifinale al torneo 'Barcelona Open Banc Sabadell', ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della città catalana. Nei quarti l'altoatesino ha battuto il russo Andrey Rublev, n.7 del mondo, in due set: 6-2, 7-6 (6).L'azzurro parte alla grande e si porta immediatamente sul 3-1. Nel game decisivo l'altoatesino commette due errori ma si riprende grazie a una prima di servizio e a un dritto chiudendo successivamente il set sul 6-2 con un rovescio. Nel secondo set grande equilibrio fino al 3 pari ma nel settimo game Sinner conquista la prima palla break. Il russo, però, reagisce e muove il sorpasso portandosi sul 5-4 ma l'azzurro tiene il servizio a zero e pareggia i conti. Successivamente altra risposta di Rublev che rimonta dal 40-0 grazie a cinque punti consecutivi ma Sinner fa 6-6 e si guadagna il tie-break e, in seguito, la vittoria.Sarà Stefanos Tsitsipas l'avversario di Sinner nelle semifinali. Il tennista greco, numero 5 del Mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, ha battuto nei quarti il canadese Felix Auger-Aliassime in due set per 6-3, 6-3 in 1 ora e 24 minuti.