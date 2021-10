Oltre 1.600 imbarcazioni iscritte Barcolana 53. Tutto pronto per la "regata delle regate" Lo slogan di quest'anno è 'Nuove Rotte'

Tutto pronto per la, la più grande regata del mondo, giunta alla 53esima edizione. L'appuntamento si svolge a Trieste, ogni anno, la seconda domenica di ottobre. Alla partenza un colpo d’occhio unico: barche a vela portate dai timonieri che animano i circuiti mondiali della vela, dai regatanti per passione e dai croceristi. Il percorso è un triangolo con disimpegno lungo circa 13 miglia.La partenza è fissata alle 10:30 di domenica 10 ottobre tra Barcola e Miramare mentre l’arrivo di fronte alla storica piazza Unità d’Italia a Trieste con oltre 1.600 imbarcazioni iscritte provenienti da tutta Europa. La Bora che da giorni soffia sul Golfo fino a toccare i 102 chilometri all'ora è attesa moderata.Lo slogan di quest'anno èa sottolineare come Barcolana stia innovando, creando nuovi eventi a terra e in mare, nuovo sviluppo per il territorio e nuovi sviluppi per i temi che fortemente porta avanti, la sostenibilità ambientale e la gender equality, temi che vuole divulgare attraverso lo sport e la passione per il mare e la vela per condividere la passione e l’amore dell’andar per mare.Ildella Barcolana 53 è del designer, architetto e artista Ron Arad: le linee essenziali e sinuose danno vita all’essenza della regata stessa, ovvero il mare, le barche e la vela.La Rai, come di consueto Main media partner, proporrà l'evento in diverse forme su tutti i device possibili: Tv, radio, web e social. I Tg, Rainews24, i Gr e la Tgr racconteranno lo svolgimento della regata, la Tgr Friuli Venezia Giulia continuerà a diffondere immagini e storie da Trieste in diretta mentre sarà Rai Sport (e Rai3 sul canale 103 per il FVG) - con la voce di Giulio Guazzini, domenica 10 ottobre a partire dalle 10 - a descrivere, live, ogni attimo della gara.La chiusura dell'edizione numero 53 della Barcolana sarà proposta, oltre che da Rai Sport, anche da 'Agora' week end' che, alle 8 su Rai3, sarà in diretta da Piazza Unità d'Italia per il 'mollate gli ormeggi'.