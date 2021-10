A Claudia Rossi il premio Generali donna timoniere Barcolana53. Vince Arca Sgr. Regata segnata dalla forte Bora Trecento natanti costretti a non partire a causa del vento a 42 nodi

Arca Sgr di Benussi ha vinto l'edizione numero 53 della Barcolana, la regata più grande al mondo che si tiene ogni anno a Trieste la seconda domenica di ottobre. Seconda Ewol Way of Life di Gasper Vincec. Proibitive le condizioni del vento, con la bora che ha raggiunto 42 nodi, strappando le vele di alcune barche con 300 natanti circa, i più piccoli, costretti a non partire proprio per evitare problemi. Iscritte 1650 imbarcazioni.In poco più di 45 minuti, alle 11:16:03, Arca Sgr del triestino Furio Benussi ha raggiunto la terza boa, di fronte al castello di Miramare. Secondo classificato Ewol alle 11.18.10, nonostante abbia rotto la randa, e terzo Maxi Jena alle 11.26.45. Quarto posto assegnato ad Adriatic Europa Dussan Puh (11.28.17).La gara è stata caratterizzata dalla bora, che da giorni soffia su Trieste. La linea di arrivo è stata anticipata dagli organizzatori dunque la regata non si è conclusa come di consueto in piazza Unità ma alla boa 3. A causa del maltempo la regata è stata annullata dalla classe due in giù, che non hanno raggiunto la boa 3 ma sono rientrate direttamente in porto. La decisione è stata presa per evitare che questi natanti navigassero nelle aree del campo di regata dove più violente erano le raffiche di vento.Secondo la classifica provvisoria lo Swan 90 Woodpecker Cube-Generali, la barca condotta da Claudia Rossi, campionessa del mondo di vela d'altura in coppia misto, si aggiudica il quinto posto (11.29.03) e anche il primo premio Generali equipaggio misto con timoniere donna che per primo ha raggiunto il traguardo.