Bce, Lagarde: "Usciamo da pandemia con economia in ripresa" Per pandemia spesi 6.000 miliardi di dollari, basta l'1% per vaccini

"Stiamo emergendo dalla pandemia con le economie che sono state stabilizzate" e in ripresa. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista con il Time diffusa dalla banca centrale, "Quando si guarda ai livelli di disoccupazione nelle economie avanzatela pandemia non ha lasciato molti danni. E se si vede il livello del Pil, torneremo a quello di prima della pandemia alla fine dell'anno".Davanti alla sfida della pandemia "abbiamo risposto bene" ma nel decidere le prossime mosse "i politici dovranno essere quasi chirurgi: non è più una questione di sostegno massiccio, sarà una questione di sostegno mirato a quei settori che sono stati gravemente danneggiati". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista appena pubblicata sul sito della Banca Centrale Europa ribadendo che "oltre a sostenere la ripresa, dobbiamo vaccinare il mondo intero" altrimenti "il COVID-19 tornerà a perseguitarci, e tornerà a ferirci".Ma "per farlo, il mondo deve essere un po' più generoso. Sono sconcertata - afferma - dal fatto che l'intera comunità globale non riesca a mettere insieme 50 miliardi di dollari per affrontare la vaccinazione in quei paesi del mondo in cui è vaccinato solo il 2% della popolazione. Abbiamo speso in sostegno fiscale qualcosa come 6.000 miliardi di dollari" eppure "basta l'1% di questa somma per vaccinare il mondo".