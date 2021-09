Bce, Weidmann: "Non trascurare i rischi dell'inflazione"

La Bce "non dovrebbe trascurare irischi di un'inflazione" in forte crescita anche se "la politica monetaria accomodante resta appropriata" in questa fase. Lo afferma il presidente della Bundesbank Jan Weidmann in un discorso all'indomani dei dati sul balzo dei prezzi in Europa e in Germania e una settimana prima della riunione del consiglio dell'istituto centrale, il 9 settembre."Dobbiamo vigilare i rischi" sui prezzi ha aggiunto. "Secondo la mia opinione i rischi di rialzo sono predominanti". Il programma di acquisti di titoli pubblici e privati della Bce per contrastare la crisi pandemica (Pepp) "deve essere ridotto in maniera graduale, passo a passo e non improvvisamente" una volta che l'emergenza è finita ma vista l'incertezza non possiamo "determinarlo con largo anticipo", afferma il presidente della Bundesbank in un discorso che ricorda come "la prima lettera 'P' del programma Pepp sta per 'pandemia' " e la sua flessibilità "dovrebbe essere riservata a una situazione straordinaria" come la crisi sanitaria.