Allarme per le tossine presenti nell'aria Beirut, esplosioni al porto: oltre 100 morti e 4000 feriti Più di 100 i dispersi. Le deflagrazioni causate da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. "Aria tossica, chi può lasci la città" ha detto il ministro della salute libanese Hamad Hasan. Trump: "Dirigenti militari Usa pensano a un attacco". La Francia invia medici e materiale sanitario

#BREAKING - Secondary angle of an array of explosions in #Beirut, #Lebanon.



Conflicting reports on the cause and location of the explosions. Reports say that witnesses saw a ‘missile’ being the cause of the secondary explosion, #Lebanese officials say it occurred near fireworks pic.twitter.com/RNIvsP5l8y — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Sono oltre 100 i morti e più di 4.000 i feriti per le esplosioni avvenute ieri nel porto di Beirut, in Libano, e causate da circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio presenti in un deposito. E' quanto ha riferito oggi la Croce rossa, citata dal sito libanese Daily Star. Ma il bilancio potrebbe essere più pesante, avvertono le autorità: secondo il governatore della città, Marwan Abboud, citato dai media, i dispersi sono più di 100.Ieri il presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale al termine della riunione del Consiglio di difesa, durante il quale il premier Hassan Diab ha definito "inaccettabile che un carico di nitrato di ammonio, stimato in 2.750 tonnellate, sia stato presente per sei anni in un deposito, senza misure di precauzione". Le esplosioni avvenute ieri sera sono state registrate dai sismografi come un terremoto di magnitudo 3.3, secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs. La magnitudo riportata non è comunque direttamente paragonabile a un sisma di dimensioni simili, essendo l'esplosione libanese avvenuta in superficie (al contrario di un'onda sismica). Oggi a Beirut, una riunione del gabinetto d'emergenza.Tre ospedali di Beirut sono stati "completamente distrutti" e altri due "parzialmente distrutti" dalle devastanti esplosioni di ieri nella capitale libanese . Lo ha confermato ad al-Jazeera Mirna Doumit, presidente dell'Ordine degli infermieri di Beirut. "Abbiamo dovuto trasferire i pazienti in altri ospedali - ha detto - Altri due ospedali sono parzialmente distrutti. E' una catastrofe".Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a Beirut, mentre altri sono sotto osservazione perché in stato di choc. I militari fanno parte di un'unità del contingente italiano in Libano."A Roberto e alla sua famiglia vada l'abbraccio di tutta la comunità bitontina e pugliese". È quanto scrive in un post pubblicato su Facebook Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto (Bari) paese in cui risiede uno dei militari rimasti feriti, Roberto Caldarulo. "Non riesco neanche a immaginare cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo terribile evento", aggiunge il primo cittadino e conclude: "Vi siamo vicini". Caldarulo che ha 40 anni e vive nella frazione bitontina di Palombaio con la sua famiglia, è un caporal maggiore e ha una lunga esperienza in aree di crisi. Le sue condizioni non sono gravi.A provocare le esplosioni che hanno dilaniato Beirut, nel Libano, è stato un carico di nitrato di ammonio di oltre 2700 tonnellate che era conservato in un magazzino nei pressi del porto dopo esser stato confiscato sei anni fa.Il ministro degli interni Mohammed Fahmi ha riferito spiegando che da una prima ricostruzione il nitrato di ammonio sarebbe stato posizionato nel magazzino dopo esser stato sequestrato da una nave mercantile nel 2014. Testimoni riferito di aver visto una nuvola arancione come quella che appare quando viene rilasciato gas tossico di biossido di azoto dopo un'esplosione che coinvolge nitrati e nel Paese è forte la preoccupazione anche per le tossine presenti ora nell'aria.Il ministro della salute libanese Hamad Hasan ha consigliato a chiunque possa di andare via da Beirut. Hasan - citato dai media locali - ha affermato che i materiali pericolosi sprigionatisi nell'aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali.L'ambasciata australiana a Beirut è stata danneggiata "in modo significativo" dalle devastanti esplosioni che ieri hanno riportato il terrore nella capitale libanese. E' stato il premier australiano Scott Morrison a confermare, come riportano i media australiani, che la rappresentanza diplomatica - a circa 1,8 km dal luogo delle deflagrazioni - è stata "colpita in modo significativo". "Possiamo dire che tutto il personale sta bene, ma l'edificio dell'ambasciata è significativamente compromesso", ha aggiunto. Tra le vittime delle esplosioni c'è anche un cittadino australiano.Dirigenti militari Usa pensano che l'esplosione a Beirut sia stata un attacco, una bomba di qualche tipo: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Gli Usa aiuteranno il Libano" ha detto poi il presidente degli Stati Uniti. Ma tre fonti del Dipartimento della Difesa - coperte da anonimato - hanno poi riferito alla Cnn di non aver visto indicazioni sulla possibilità che le terribili esplosioni siano frutto di un attacco.La Francia invierà un distaccamento di sicurezza civile e "diverse tonnellate di materiale sanitario" a Beirut. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter. "Medici di emergenza raggiungeranno inoltre Beirut il prima possibile per rafforzare gli ospedali. La Francia è già impegnata", ha aggiunto il capo dello Stato. Macron aveva già assicurato ieri sera al suo omologo libanese Michel Aoun il sostegno della Francia e aveva annunciato la consegna di "aiuti e risorse francesi" a Beirut.