CInema "Belfast" di Kenneth Branagh vince a Toronto e guarda agli Oscar

Kenneth Branagh, Toronto International Film Festival,Toronto (Chris Young/The Canadian Press via AP)

'Belfast', l'omaggio di Kenneth Branagh in bianco e nero alla città, si aggiudica l'ambito primo premio del Toronto Festival e guarda all'Oscar. Votato dal pubblico, il People's Choice Award della più grande rassegna del Nord America è diventato nel tempo una indicazione sempre più accurata per i premi dell'Accademy, come è accaduto lo scorso anno con 'Nomadland'.Branagh ha detto in un video messaggio durante la cerimonia del Toronto International Film Festival. "Sono entusiasta e onorato di questo premio". Le pellicole del 60enne attore e regista britannico spaziano da Shakespeare al supereroe Thor.'Belfast', che arriverà in sala a novembre, focalizza l'attenzione sulla scoppio delle violenze nell'Irlanda del Nord alla fine degli anni '60 nella percezione di Buddy, un bambino di 9 anni. A quella stessa età, Branagh e la sua famiglia si trasferirono in Inghilterra per evitare l'escalation di violenza che per tre decadi attraversarono e divisero la comunità irlandese.Il film, che combina humor ed emozioni, ha nel cast Jamie Dornan, Judi Dench, Caitriona Balfe e Ciaran Hinds. Branagh ha avuto in passto 5 nomination agli Oscar, anche se poi non ha mai vinto.