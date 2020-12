Serie A, undicesima giornata Torino sempre più nei guai: l'Udinese fa il colpo (2-3) All'Olimpico segna Pussetto, raddoppia De Paul, poi sussulto improvviso dei granata che segnano due reti (Belotti e Bonazzoli) in poco più di un minuto. Ma il 2-2 dura pochi istanti: Nestorovski riporta subito avanti i friulani, che non mollano più la presa e salgono a centro classifica

L'esultanza di Pussetto (Ansa)

Tira una brutta aria per il Torino di Giampaolo, steso in casa dall’Udinese (2-3) e sempre inchiodato al penultimo posto con appena 6 punti. La squadra di Gotti prosegue invece nel suo ‘magic moment’ (3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 gare più il match da recuperare con l’Atalanta alla Dacia Arena) e con questo successo sale a centro classifica a quota 13, posizione di ‘quasi’ serenità.Il primo tempo, non un granché in termini di gioco, regala una sola vera emozione ed è il vantaggio dei friulani al 24’: Walace strappa il pallone a Meitè (proteste granata per un possibile fallo, ma dopo un check col Var Massa concede regolarmente il gol) e serve in verticale Deulofeu che innesca a sua volta Pussetto, l’argentino si presenta tutto solo davanti a Sirigu e non perdona. Provano a rispondere i padroni di casa con Zaza, ma la punta non impatta bene la sfera e Musso para senza problemi (26’).Si mette male per il Toro al 54’, minuto in cui l’Udinese graffia per la seconda volta: Pereyra appoggia per Rodrigo De Paul che dal limite, di piatto destro, la mette nell’angolino. Il risultato sembra quasi in ghiacciaia ma non è così, visto che da lì a breve succede di tutto e di più. Grave leggerezza di Samir che in area si fa rubare palla da Bonazzoli, immediato assist al centro per Belotti che in spaccata dimezza il passivo (66’, rete numero 100 in maglia granata per il centravanti ). Palla al centro e il ‘Gallo’ Belotti, di tacco, restituisce l’assist al neo entrato Bonazzoli (1° gol in A) che controlla, rientra sul sinistro e impallina Musso (67’). Ma la clamorosa e fulminea rimonta della squadra di Giampaolo (due reti in poco più di un minuto) ha vita brevissima (69’): retroguardia di casa tanto troppo leggera, Pereyra serve il macedone Nesterovski (entrato al 62’ al posto di Deulofeu) che trova subito la stoccata del 2-3. L’ultimo assalto del Toro non è baciato dalla fortuna: si stampa sulla traversa interna, ma senza entrare in porta, la punizione di Ricardo Rodriguez (84’). Chiude il match il sinistro appena largo di Lasagna (89’).