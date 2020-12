Mercati Bene Milano Spread ai minimi

Seduta mista per le borse europee dove spiccano i rialzi di Milano, +0,81% e Francoforte, +1,06%. Londra cede lo 0,27% mentre Parigi +0,04%.A Wall Street rialzi di circa mezzo punto percentuale per Nasdaq e DJ.A Piazza Affari in luce banche e industrie, Stm +4,25%, Mediobanca +3,29%, Unicredit +2,55%. Lo spread si restringe a 112 punti base mentre l'euro si rafforza a 1,2158 sul dollaro. In rialzo anche il prezzo del petrolio col Brent vicino a 51 dollari al barile