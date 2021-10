Bene Milano, a seguire le borse europee

di Paolo Gila Dopo un avvio incerto nel pomeriggio, Wall Street si è ripresa riportando in territorio positivo entrambi gli indici (Dow Jones +0,34% e Nasdaq +0,10% alle 17 e 30 ora italiana). Ne hanno così tratto beneficio i listini azionari europei, che si sono risollevati dopo un andamento altalenante.Milano è stata la piazza migliore in Europa, facendo registrare un apprezzamento dello 0,94% in chiusura. A brillare sono state le società del risparmio gestito come Azimut e Anima, bene anche le utilities e le compagnie energetiche. Falck Renewables ha guadagnato il 14% dopo l’annuncio di un fondo di investimento che ha acquisito il 60% del gruppo e che intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto sul resto delle azioni.Londra e Francoforte hanno chiuso poco sopra la parità. Parigi ha guadagnato lo 0,54%. Euro contro dollaro a 1,16 e 45.