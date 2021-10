Mercati Bene Piazza Affari, in calo Unicredit e Mps

di Michela Coricelli Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, maglia rosa in Europa con un guadagno dello 0,92%.A spingere con forza il Ftse Mib è stata la galassia Stellantis: la holding Exor ha guadagnato il 5,81%, Ferrari il 4,10%, il titolo Stellantis il 3,94%. Il comparto legato all'auto ha beneficiato di questa corsa: Pirelli chiude a +2,65%.Il titolo più pesante, al contrario, è stato Unicredit: dopo che sono saltate le "nozze" con Mps, il titolo di piazza Gae Aulenti perde l'1,72%. Al di fuori dal paniere principale, Mps scivola a -2,38%.Le altre borse europee chiudono in ordine sparso: giù Parigi a -0,31%, su Londra a +0,25% e Francoforte a +0,36%.Wall Street procede in territorio positivo, in particolare i titoli tecnologici sul Nasdaq, spinti dai risultati trimestrali delle compagnie.Il petrolio non ferma il suo rally: il greggio americano ha superato gli 85 dollari al barile per la prima volta dal 2014, per poi ritracciare a 84,53.Anche l'oro rialza la testa: l'oncia vale 1.808 dollari.