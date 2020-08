Mercati Bene borse e spread, record dell’oro

di Paolo Gila L’avvio in discreto progresso del Dow Jones a New York (+0,45%) ha tonificato i listini europei che si presentano in territorio positivo: Milano, Parigi e Francoforte avanzano di circa mezzo punto. Londra invece guadagna lo 0,85%.A Piazza Affari ancora in evidenza i bancari, mentre gli industriali appaiono contrastati. Lo spread Btp/Bund è a 148 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,98%.Nuovo record dell’oro quotato a 2039 dollari l’oncia pari a circa 55 euro al grammo. Euro contro dollaro a quota 1,18 e 95.