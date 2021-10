Mercati Bene i mercati europei, positiva Wall Street

di Paolo Gila Si incrementano i guadagni dei listini azionari europei, già positivi in mattinata, grazie ai progressi di Wall Street nel pomeriggio. Il Dow Jones ha aperto a +1,17% mentre il Nasdaq avanza dello 0,92%.Sul Vecchio Continente, Milano mostra un incremento dell’1 e 21%, appaiata a Francoforte e Parigi, mentre Londra segna +0,91%.Negli Stati Uniti le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate più delle attese e altri dati confermano la ripresa dei consumi in Europa e in Italia.A Piazza Affari sono in evidenza i bancari e gli energetici. Sul mercato valutario l’euro incrocia il dollaro intorno a quota 1 e 16.