Mercati Bene le Borse dopo la Fed

Milano

di Sabrina ManfroiParte positiva anche Wall Street dopo che la Fed ha confermato che entro l'anno comincerà a ridurre gli acquisti di titoli del programma anti-pandemia. Il Dj sale di mezzo punto percentuale, il Nasdaq dello 0,35%.Si stemperano anche i timori alimentati nei giorni scorsi dal crollo in borsa di Evergrande. Il colosso immobiliare cinese sull'orlo del fallimento, oggi ha avuto un rimbalzo del 18% dopo l'impegno preso per ripagare degli interessi in scadenza da 35 milioni di dollari.In Europa la seduta prosegue in rialzo con la sola eccezione di Londra, sotto la parità. Milano +1%, Francoforte e Parigi +0,80%. Petrolio ancora in aumento, a oltre 76 dollari al barile.