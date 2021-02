Bene le borse europee. Chiusa Wall Street, stabile lo spread

di Sabrina Manfroi Seduta positiva per le borse europee con Milano che nel primo giorno del nuovo governo sale dello 0,83%. Spread stabile, 91 punti base, rendimento decennale in lieve rialzo, allo 0,53%. Londra la migliore guadagna il 2,52%, Francoforte +0,42%, Parigi +1,45% mentre Wall Street resta chiusa per festivita'. In luce i titoli petroliferi, col Brent di Londra che balza a 63 dollari al barile. Tenaris + 5,9%, Saipem + 4,86%, Eni +2,75%.