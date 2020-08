Mercati Bene le borse europee, contrastata Wall Street

di Paolo Gila ​Borse in ordine sparso, alla ricerca di una situazione di equilibrio dopo le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.Intanto in Asia torna a salire la domanda di petrolio, per una evidente ripresa del ciclo economico.Tutto ciò ha influenzato l’andamento del prezzo del greggio, salito del 2%. In tal modo la preferenza degli investitori si è concentrata sui titoli energetici, anche a Piazza Affari, che ha chiuso a +0,69% seguita da Parigi a +0,41%, Londra +0,31% e Francoforte a +0,10%.Lo spread Btp/Bund è a 145 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,92%. Euro contro dollaro a 1,17 e 55.Contrastata invece Wall Street con il Dow Jones in crescita di circa un punto: la stessa percentuale che perde il Nasdaq.