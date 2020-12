Oggi incontro al Mise Benzinai in sciopero dalle 19.00 di oggi fino a mercoledì 16 La mobilitazione perché i distributori di benzina sono esclusi dai provvedimenti di sostegno inseriti nel "Decreto Ristori". Ma un incontro oggi al ministero dello Sviluppo economico potrebbe scongiurare la protesta



Lo stop parte proprio oggi, dalle ore 19.00 su rete ordinaria e dalle ore 22.00 su rete autostradale. La serrata durerà fino al primo pomeriggio di mercoledì 16, rispettivamente fino alle 15.00 e alle 14.00. Ma una riunione oggi al ministero dello Sviluppo economico tra sindacati e governo potrebbe scongiurare lo sciopero.La decisione è stata presa venerdì dai sindacati di categoria che continuano a chiedere alle istituzioni, in particolare al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, di rendersi disponibili per un confronto con le parti sociali dopo che i gestori di rifornimento carburanti sono stati esclusi dalle categorie che possono beneficiare dei provvedimenti di sostegno inseriti nel "Decreto Ristori".L'invito alla moderazione dell'autorità garante degli scioperi è stato accolto solo a metà, con una riduzione di circa mezza giornata dello stop, inizialmente previsto fino alle 6 del mattino del 17 dicembre su rete ordinaria e fino alle 7 su quella autostradale.Un primo incontro con la sottosegretaria al Mise, Alessia Morani, è stato definito dai sindacati dei gestori, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, "incoraggiante" ma "interlocutorio".Il nodo resta sempre l'inclusione dei benzinai nelle categorie oggetto dei ristori, come avvenuto nella prima fase dell'emergenza Covid-19. L'esclusione, hanno fatto sapere i sindacati, mantiene intatte le preoccupazioni "per la tenuta economico/finanziaria delle gestioni, chiamate a garantire la continuità e la regolarità del pubblico servizio essenziale".