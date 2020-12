Serie A, anticipo undicesima giornata Il Sassuolo soffre ma piega il Benevento: 1-0 al 'Mapei' Gara decisa da un rigore di Berardi all'8' ma sconfitta assolutamente immeritata per i sanniti: Consigli para tutto, Falque centra la traversa. I neroverdi di De Zerbi agganciano per ora il secondo posto in classifica

Nel primo anticipo dell’undicesima giornata, il Sassuolo (1 punto nelle ultime due gare) riaggancia per ora il secondo posto in classifica battendo 1-0 al ‘Mapei’ un ottimo e sfortunato Benevento.Minuto di silenzio per ricordare Paolo Rossi, poi via alla contesa. Lapadula subito pericoloso di testa (pallone alto di poco), ma all'8' sono i neroverdi a passare con il rigore di Berardi, concesso per un tocco di mano di Tuia su cross di Maxime Lopez. Buona comunque la prova dei sanniti, molto dinamici in campo (attivissimo Caprari) e spesso minacciosi nelle ripartenze. Clamorosa chance di pareggio al 36': fuori di un soffio il tap-in sottoporta di Lapadula su angolo corretto da Improta.Sassuolo in dieci al 48’: fallaccio di Haraslin su Letizia, l’arbitro Sozza viene richiamato dal Var e trasforma il cartellino giallo in rosso diretto. Il Benevento, in superiorità numerica, aumenta la pressione: Consigli salva sul neo entrato Roberto Insigne (62’) e pochi secondi dopo (63’) decolla sulla conclusione a giro di Caprari. I neroverdi non riescono più a salire, stringono i denti e al 92’ devono ancora dire grazie a Consigli, che compie un altro miracolo sul colpo di testa di Lapadula. Sconfitta immeritata per la squadra di Pippo Inzaghi.