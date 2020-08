ITALIA

2020/08/16 10:11

Il corpo trovato in fondo a una parete Bergamo. 16enne perde la vita in un' escursione in montagna Lo hanno cercato per tutta la notte, senza sosta. Poi elicottero partito da Bergamo lo ha avvistato

Incidenti montagna, quattro vittime tra Abruzzo e Alpi Incidenti di montagna, 3 alpinisti morti in Val d'Aosta Condividi E' stato ritrovato senza vita un ragazzo di 16 anni disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco. Era uscito da solo per fare un'escursione in bici sulla montagna.



Per tutta la notte i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, coordinati dalla Prefettura di Bergamo, con i vigili del fuoco e i carabinieri hanno battuto palmo a palmo la zona. A cercare il 16enne, 40 soccorritori.



Da Como è intervenuto anche l'elicottero del 118 abilitato per il volo notturno



A sorvolare di nuovo la zona l'elicottero di Bergamo che poi ha avvistato il corpo del ragazzo.



