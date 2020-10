Coronavirus

La pandemia in Europa Berlino inserisce 11 regioni italiane fra le zone a rischio Tra queste Lombardia, Lazio e Toscana. Obbligo di tampone per chi arriva in Germania

Spagna e Francia superano il milione di contagi di coronavirus Condividi Il governo tedesco ha inserito una gran parte dell'Italia fra le zone a rischio Covid. L'inserimento vale a partire da sabato prossimo. Tra le regioni italiane ci sono anche Lombardia, Lazio e Toscana. Rientra nella lista anche la provincia di Bolzano.



Nell'aggiornamento della lista compaiono anche regioni di Austria, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Slovenia, Svezia, mentre sono inseriti nella loro interezza Estonia, Irlanda, Liechtenstein, Polonia, Svizzera e Regno Unito.



