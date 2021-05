Amichevole sulla strada degli Europei L'Italia si "allena" con San Marino: facile 7-0 a Cagliari Partita senza storia alla Sardegna Arena contro i modesti avversari: Bernardeschi e Ferrari a segno nel primo tempo, nella ripresa gol Belotti e doppiette di Politano e Pessina. Azzurri in campo con buona intensità

Test ‘morbido’ a Cagliari per l’Italia di Roberto Mancini, in cammino verso gli ormai imminenti Europei (l’11 giugno debutto a Roma contro la Turchia): alla ‘Sardegna Arena’ (ammessi 500 spettatori), una Nazionale in versione assolutamente sperimentale liquida 7-0 San Marino, non proprio una corazzata. Buon allenamento in vista di prove ben più impegnative.Ci prova subito di testa il romanista Mancini: Benedettini, portiere avversario, devia in angolo. Azzurri costantemente in pressione, pur senza forzare troppo, al 31’ sblocca il risultato lo juventino Bernardeschi con un bel sinistro dal limite. A ruota il raddoppio dell’esordiente Gian Marco Ferrari, che insacca al volo dopo un’uscita non impeccabile di Benedettini su corner (34’). Prima dell’intervallo Italia ancora pericolosa con Biraghi: Battistini si ‘immola’ sulla conclusione ed evita il peggio.Tris azzurro ad inizio ripresa (54’): pasticcio difensivo degli ospiti, Politano li castiga con un imparabile piatto sinistro incrociato. La partita resta a senso unico e al 67’ arriva il 4-0: splendida triangolazione Belotti-Bernardeschi-Belotti che fa centro con un mancino secco sul primo palo. Otto minuti dopo, è cinquina (75’): si infrange sul palo la stoccata di Castrovilli, il tap-in vincente è di Pessina. Palla al centro e la vendemmiata prosegue: sesta rete firmata ancora da Politano (doppietta) con una girata da centro area (77’). Ma non è finita perché resta ancora un gol, quello dell'atalantino Pessina autore anche lui di una doppietta (86').