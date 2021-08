Bianchi: "La scuola sarà in presenza e con tutti gli insegnanti"

Quella che ci attende sarà "una scuola nel senso pieno, una scuola affettuosa". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite a Tg2 Post.Poi ha assicurato che "i 7 milioni di studenti delle scuole statali, più quelli delle paritarie, troveranno la scuola in presenza perché la scuola è in presenza, una scuola che non ha chiuso in estate ma ha sperimentato con i laboratori e una scuola che partirà già con tutti gli insegnanti", ricordando che sono 58.600 quelli già assunti, e che si è preparato un nuovo concorso per assumerne altri 60 mila.A proposito di green pass, Bianchi ha assicurato che nelle prime due settimane di settembre, nella totale privacy di ognuno, verranno verificati i certificati.