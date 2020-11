USA2020

Usa 2020 ​Biden presidente, il commentatore della Cnn in lacrime in diretta tv "Oggi è più facile essere padre, oggi è più facile dire a tuo figlio che è importante essere onesti, oggi è più facile per tanti in questo Paese", ha detto l'avvocato e scrittore afroamericano Anthony Kapel "Van Jones" tra le lacrime

Condividi Non ha trattenuto le lacrime, in diretta tv, l'avvocato e scrittore afroamericano Anthony Kapel "Van Jones", che era in studio alla Cnn al momento della notizia dell'elezione di Joe Biden a 46esimo presidente Usa. La Cnn è stato il primo grande media ad annunciare la vittoria dell'ex vicepresidente, assegnandogli i 20 grandi elettori della Pennsylvania, che hanno fatto superare a Biden la fatidica soglia dei 270 voti elettorali.Van Jones, attivista spesso intervistato dai grandi network americani, è scoppiato a piangere dall'emozione all'annuncio. "Oggi è più facile essere padre, oggi è più facile dire a tuo figlio che è importante essere onesti, oggi è più facile per tanti in questo Paese", ha detto tra le lacrime. I’m in tears. Thank you, Van Jones. pic.twitter.com/GNsH4W8SDp — Dana Goldberg (@DGComedy) November 7, 2020

