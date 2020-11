Usa2020 Biden annuncia la squadra economica: Yellen al Tesoro, Tanden all'ufficio Bilancio L'ex presidente della Fed prima donna alla guida del Tesoro, due donne anche nei ruoli chiave economici della Casa Bianca

Biden nomina al Tesoro Janet Yellen (ansa)

Joe Biden ufficializza la nomina dell'ex presidente della Federal Reserve,, alla guida del Tesoro americano.Per la prima volta poi il vicesegretario al tesoro sarà un afroamericano: è, attualmente presidente della Fondazione Obama a Chicago.Come previsto sono state poi nominate l'avvocatessa, che sarà a capo dell'ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca, e l'economista delll'università di Princeton, che guiderà il consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca.In quest'ultimo organismo entreranno a far parte anche, ex capo economista della campagna di Biden, e l'economista, attiva sul fronte delle ineguaglianze economiche.