Rapporto Onu Biden sul clima: "Non possiamo più aspettare, i segnali sono inequivocabili"

"Non possiamo più aspettare per affrontare la crisi del clima": lo ha twittato il presidente americano Joe Biden commentando il rapporto dell'Onu. "I segnali sono inequivocabili. La scienza è incontrovertibile. E i costi del non agire continuano a crescere", scrive il presidente americano.



Bielorussia, Biden vara nuove sanzioni: colpito anche Comitato olimpico

Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno imponendo nuove sanzioni contro la Bielorussia, in occasione del primo anniversario dell'elezione di Alexander Lukashenko, che gli Stati Uniti e la comunità internazionale hanno definito irregolari. Nell'annunciare le sanzioni, la Casa Bianca ha ricordato l'atterraggio forzato dell'aereo di linea europeo in viaggio nello spazio aereo del Paese per arrestare a bordo un importante giornalista dell'opposizione.



Tra quelli citati dal Dipartimento del Tesoro nelle nuove sanzioni ci sono Belaruskali OAO, che è una delle più grandi imprese statali della Bielorussia e fonte di ricchezza per il regime; il Comitato Olimpico Nazionale Bielorusso; e 15 società private, tra cui l'importante banca bielorussa Absolutbank, che hanno legami con il regime di Lukashenko.